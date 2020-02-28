2020/02/28 | 22:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني يكتب: من طرائف نهر دجلة ما إن أتمّ أبو جعفر المنصور بناء مدينة بغداد؛ حتى ظهرت مشكلات هذا البناء.فقد اضطرت البلدية إلى إقامة جسر خشبي يمكّن الناس من العبور بين الجانبين؛ جانب الكرخ وجانب الرصافة، كما ذكرت سابقاً.غير أن وجود الجسر خلق مشكلة أخرى، وهي مشكلة المراكب في المرور شرقاً وغرباً.[…]

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