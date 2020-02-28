مقتل 5 أشخاص في حوادث أمنية بكركوك ونينوى

2020/02/28 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال قائد أمني عراقي وخلية الإعلام الأمني إن 3 من مسلحي داعش واثنين من قوات الأمن قتلوا يوم الجمعة في حوادث أمنية بمحافظتي كركوك ونينوى.

وأوضح قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية في بيان ورد لشفق نيوز، أن "عملية نفذتها وحدات المقر المتقدم بالتعاون مع خلية الصقور وبإسناد طيران التحالف الدولي استهدفت وكراً لداعش في وادي زغيتون (جنوب كركوك) ادت لمقتل ثلاثة دواعش".

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على احد نقاط اللواء ٤٥ في الفرقة ١١ بقرية مطيق شمال قضاء داقوق، مما ادى الى استشهاد مقاتل وإصابة آخر".

وتابعت بالقول، "كما تعرضت عناصر إرهابية على الفوج الثالث باللواء ٥٦ في الحشد الشعبي في قرية الحمدانية في القضاء ذاته (نينوى)، وقد أسفر هذا التعرض عن استشهاد مقاتل، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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