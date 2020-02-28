عمليات بغداد توجه المتظاهرين باتباع إرشادات الوقاية من كورونا حرصا على حياتهم

2020/02/28 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد بالحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديدة وعدم التجمع خارج الساحة.وذكرت القيادة في بيان مقتضب، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “نهيب بالمتظاهرين السلميين الحفاظ على نظافة منطقة التظاهر والتقيد التام بالإجراءات الوقائية”.وناشدت القيادة، المتظاهرين السلميين، بـ “عدم التجمع والتواجد خارج ساحة […]

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