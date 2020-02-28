مصدر طبي: مقتل متظاهر وإصابة 9 باشتباكات بساحة التحرير في بغداد

2020/02/28 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ قُتل متظاهر وأُصيب 9 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد

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