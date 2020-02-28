ذي قار تسكل لجنة للتحقيق بمقتل شيخ عشيرة وزوجته

2020/02/28 | 22:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أعلنت شرطة ذي قار، الجمعة، تشكيل فريق عمل للتحقيق في حادث قتل الشيخ عبدالصاحب وزوجته داخل منزلهما في حي الفلاح بقضاء قلعة سكر.وقال اعلام الشرطة في بيان الجمعة ، انه "بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة، ناصر الاسدي، بتشكيل فريق عمل للتحقيق بحادث قتل الشيخ عبدالصاحب وزوجته صباح اليوم الجمعة بمنزلهما في حي الفلاح بقضاء قلعة سكر"، مشددا ان "يكون فريق العمل باشراف ضباط تحقيق اكفاء من ذوي الخبرة بالإضافة الى خبراء الادلة الجنائية".وأضاف البيان، انه "على الفور، توجه فريق العمل وتم اجراء الكشف الظاهري على الجثث ومكان الحادث والاستفادة من كامرات المراقبة بالتعاون مع المواطنين وجرى جمع المعلومات والتحري للكشف عن ملابسات الحادث، ولازال التحقيق جار للكشف عن الدوافع والجناة" .وتابع، ان "قائد شرطة المحافظة، اكد على ضرورة تقديم المتهمين للعدالة خلال وقت قياسي ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يحاولون زعزعة الامن في المحافظة وازهاق الارواح دون ذنب لتحقيق نواياهم الاجرامية"، مشيرة إلى انه "سنوافيكم بالنتائج اولا بأول حال توفرها".وفي تطور ذي صلة، أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم، عن وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين اثناء تشييع شيخ عشيرة في قضاء قلعة سكر.وقالت القيادة في بيان، انه "تعرض بعد ظهر اليوم، خمسة اشخاص للاصابة بطلق ناري حيث تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج و سادس توفي قبل وصوله الى المشفى".وبينت، أنه "حدث ذلك جراء تشييع جثمان شيخ عشائر حميد بسبب اطلاق العيارات النارية بالهواء باعتبارها احدى التقاليد العشائرية القديمة"، مؤكدة انه "تم فتح تحقيق للكشف عن المسببين لتقديمهم للعدالة".

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