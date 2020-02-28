2020/02/28 | 22:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي، اليوم الجمعة، بإيقاف العمل بنظام البصمة الالكترونية.

وقال الزركوشي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تم التوجيه بايقاف العمل بالبصمة الالكترونية للفترة من 3/1 ولغاية 3/7 لجميع موظفي ديوان المديرية والاقسام التابعة لها في الاقضيا كافة".

واضاف "يتم فتح سجلات تثبيت الحضور وتذيل من قبل رئيس الدائرة في نهاية الداوم الرسمي، وذلك للحفاظ على صحة الموظف بسب تفشي فايورس كورونا القاتل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ديالى توجه بايقاف العمل بالبصمة الالكترونية لجميع الموظفين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ديالى توجه بايقاف العمل بالبصمة الالكترونية لجميع الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).