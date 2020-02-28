الحلبوسي يوافق على طلب علاوي ويقرر تأجيل الجلسة الاستثنائية الى الاحد المقبل

2020/02/28 | 22:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، موافقته على طلب رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي بتأجيل الجلسة الاستثنائية الى الاحد.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "يعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020، الساعة الواحدة ظهرا".

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