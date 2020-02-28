2020/02/28 | 22:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير عطا الله يكتب: ما بدأته شهرزاد خانم لست واثقاً تماماً بالطبع.وأعتقد أنّ أدوات الاستدراك تظهر من مظاهر علوّ النفس وحسن التربية.لكن يخيَّل إليّ، مع البدء بالتحدّث عن مسلسلات رمضان، أنّ المسألة كلّها من اختراع السيدة المعروفة باسم شهرزاد، مجهولة باقي الاسم.فقد كان عليها، أوّلاً، أن تخترع لنفسها ملِكاً، من أجل […]

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