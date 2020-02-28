الحشد الشعبي يعلن انتهاء عمليات قادة النصر بنجاح

2020/02/28 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الجمعة، إنتهاء عمليات قادة النصر العسكرية بنجاح.

وقال مصلح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العملية انتهت بنجاح بعد تطهير جميع المناطق التي استهدفتها وضبط مواد متفجرة، وفق معلومات استخبارية عن حركة العدو في هذه المناطق".‎

وكان الحشد الشعبي أعلن صباح اليوم ،انطلاق عملية أمنية بمشاركة أربعة ألوية هي : (13-17-18-19), وبدعم وإسناد من المديريات التابعة لهيأة الحشد الشعبي.

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