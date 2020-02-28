رئاسة البرلمان العراقي تؤجل جلسة منح الثقة الى الاحد المقبل

2020/02/28 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، الموافقة على طلب رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، حول تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته الى يوم الاحد المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020، الساعة الواحدة ظهرا".

وحصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، على طلب موجه من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى رئاسة البرلمان بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها يوم غد السبت، الى يوم الاحد المقبل.

وجاء في الطلب الموجه من علاوي الى رئاسة البرلمان، انه "لاجل اكمال تشكيل الكابنية الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية الى يوم الاحد المقبل، الموافق 1 اذار 2020".

بغداد اليوم _ المثنى

اصدر محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الجمعة، بياناً حول حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة.

وقال جودة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نستذكر هذا اليوم الحادثة الأليمة التي ادت الى فقدان عدد من ابناء محافظتنا الع

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، على طلب موجه من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى رئاسة البرلمان بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها يوم غد السبت، الى يوم الاحد المقبل.

وجاء في الطلب الموجه من

بغداد اليوم- بغداد

أكد تحالف "الوطن أولا"، الذي يترأسه النائب مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، أن ما حصل في الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أمس الخميس يؤشر لحالة التشتت والتردد، مشيرا الى ان ال

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