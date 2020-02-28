محافظ المثنى: حريق مستشفى الحسين كان نتيجة تماس كهرباء وسيتم اعتبار الضحايا شهداء

2020/02/28 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ المثنى

اصدر محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الجمعة، بياناً حول حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة...





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