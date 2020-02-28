البرلمان يوافق على طلب المكلف بتأجيل الجلسة الاستثنائية (موسع)

2020/02/28 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت رئاسة البرلمان، اليوم الجمعة، الموافقة على طلب رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، حول تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته الى يوم الاحد المقبل.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان مقتضب تلقته “العهد نيوز”، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد […]

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