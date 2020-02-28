الاعلام الامني: استشهاد واصابة 3 مقاتلين بهجوم إرهابي في كركوك (موسع)

2020/02/28 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، استشهاد مقاتلين اثنين، اليوم الجمعة، واصابة اخر بتعرضين لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.وذكر بيان للخلية تلقته “العهد نيوز”، ان “القوات الأمنية في محافظة كركوك اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على احد نقاط اللواء ٤٥ في الفرقة ١١ بقرية مطيق شمال قضاء داقوق، مما ادى الى استشهاد […]

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