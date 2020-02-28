2020/02/28 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري إنحلال الطبقات ونـهايــة الـتاريـــخ (1/2) ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فؤاد النمري - إنحلال الطبقات ونهاية التاريخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فؤاد النمري - إنحلال الطبقات ونهاية التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).