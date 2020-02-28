وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [20]

2020/02/28 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (34)أمّ الكتاب..[ما لكم تكأكأتم عليّ، كتكأكئكم على ذي جِنّةٍ، افرنقعوا عنّي]- عيسى بن عمر النحوي البصري (مواليد 766م- مجهول تاريخ وفاته)تهافت المتأولين والمتأخرين من غير علم في هذا الأمر، قرف العقلاء عنه وعن مسالكهم./ و.ع.لا هم أدركوه، ولا هم تركوه!./ محمد عبده [1849- 1905م](1)(ألله) و(الدين) كان معروفا في شبه جزيرة العرب، ولم يقدم (محمّد) و(القرآن) جديدا في سياق المعنى وا......

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