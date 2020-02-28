صديق عبد الهادي - بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة الزراعي في السودان/ الحلقة الثالثة

2020/02/28 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صديق_عبد_الهادي بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة في السودان/ الحلقة الثالثةمشاكل ملكية وإستخدام الأراضي الزراعية في السودانمشروع الجزيرة نموذجاً/فئـــات تحت خطـــر الضـــرر/إنه، وبالإضافة لما تضمنته التعريفات الواردة من نتائج سالبة لممارسة نشاط "الإستيلاء على الأرض" في البلدان النامية او المتخلفة، إذا كان بواسطة قوى مستثمرة خارجية او محلية،......

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