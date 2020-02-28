علاوي يخاطب مجلس النواب لتأجيل الجلسة الإستثنائية إلى الأحد

2020/02/28 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب لتأجيل جلسة منح الثقة المقر عقدها غداً إلى يوم الأحد المقبل.

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