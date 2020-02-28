الكرملين: بوتين وأردوغان قد يلتقيان الاسبوع المقبل

2020/02/28 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بحسب وكالات أنباء روسية انه “يجري حالياً الإعداد على أعلى مستوى للقاء محتمل في موسكو في 5 أو 6 آذار”.ويشهد شمال سوريا توترا متصاعدا بعد قصف متبادل بين سوريا وروسيا من جهة وتركيا والجماعات المسلحة التابعة لها من جهة اخرى.انتهى..م.ر

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