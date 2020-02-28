2020/02/28 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بحسب وكالات أنباء روسية انه “يجري حالياً الإعداد على أعلى مستوى للقاء محتمل في موسكو في 5 أو 6 آذار”.
ويشهد شمال سوريا توترا متصاعدا بعد قصف متبادل بين سوريا وروسيا من جهة وتركيا والجماعات المسلحة التابعة لها من جهة اخرى.
انتهى..م.ر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: بوتين وأردوغان قد يلتقيان الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويشهد شمال سوريا توترا متصاعدا بعد قصف متبادل بين سوريا وروسيا من جهة وتركيا والجماعات المسلحة التابعة لها من جهة اخرى.
انتهى..م.ر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: بوتين وأردوغان قد يلتقيان الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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