الحشد الشعبي يؤكد إنتهاء عمليات قادة النصر العسكرية بنجاح

2020/02/28 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الجمعة، إنتهاء عمليات قادة النصر العسكرية بنجاح. وقال مصلح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “العملية انتهت بنجاح بعد تطهير جميع المناطق التي استهدفتها وضبط مواد متفجرة، وفق معلومات استخبارية عن حركة العدو في هذه المناطق”.وكان الحشد الشعبي أعلن صباح اليوم […]

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