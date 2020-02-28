2020/02/28 | 22:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: السفارة المصرية في تل أبيب تتلقى عزاء الإسرائيليين في مبارك (المستقلة) – منى شعلان/ فتحت اليوم الجمعة السفارة المصرية في إسرائيل أبوابها أمام الإسرائيليين الراغبين في تقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.ونشر موقع “إسرائيل بالعربية”، التابع للخارجية الإسرائيلية ، صور للمعزيين ، عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر ، وعلق […]

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