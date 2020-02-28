اغتيال شيخ عشائر آل احميد

2020/02/28 | 23:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

نعى النائبُ الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الشيخ عبد الصاحب سعدون، داعياً الاجهزة الامنية الى الاسراع في إلقاء القبض على الجناة، في حين تعهدت قيادة شرطة ذي قار، بالكشف عن الجناة بوقت قياسي.

وذكر بيانٌ لمكتبه الاعلامي، تلقته “الصباح” أن “ الكعبي نعى عبد الصاحب سعدون - شيخ عشائر آل احميد في العراق وزوجته اللذين تعرضا الى عملية طعن بالسكاكين في منزلهما في ذي قار “، داعياً “الجهات الامنية والاستخبارية للاسراع في كشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة” .

واضاف الكعبي، بحسب البيان: “ تلقينا بألم بالغ نبأ مقتل الشيخ عبد الصاحب سعدون وزوجته اثر حادثة طعن في منزلهما”، داعياً الى “ضرورة الحفاظ على الرموز العشائرية الاصيلة الذين كان لهم دور بارز وتاريخي ومواقف شجاعة في مواجهة الارهاب وعناصر الشر وتعزيز حفظ الامن وسيادة القانون”.

بينما تعهدت شرطة محافظة ذي قار، أمس الجمعة، بالكشف عن الجناة بجريمة مقتل الشيخ عبد الصاحب وزوجته في قضاء القلعة بوقت قياسي.

وافاد بيان للقيادة، تلقته “الصباح”، بانه”بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة ناصر لطيف الاسدي، تم تشكيل فريق عمل للتحقيق بالحادث الذي وقع في حي الفلاح بقضاء قلعة سكر”.



وشدد قائد شرطة ذي قار، بحسب البيان، على أن “يكون فريق العمل باشراف ضباط تحقيق اكفاء من ذوي الخبرة، بالإضافة الى خبراء الادلة الجنائية، وتم اجراء الكشف الظاهري على الجثث ومكان الحادث والاستفادة من كامرات المراقبة بالتعاون مع المواطنين، وجرى جمع المعلومات والتحري للكشف عن ملابسات الحادث”.

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