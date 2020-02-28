إنشاء مجمع سكني وفتح جسر في الموصل

2020/02/28 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

اعلنتْ محافظة نينوى وضع الحجر الاساس لانشاء مجمع سكني كبير في قضاء سنجار، بينما افتتحت جسرا على نهر الخوصر في الجانب الايسر لمدينة الموصل .

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لمراسلة «الصباح» امس الجمعة: «وضعنا الحجر الاساس لانشاء مجمع سكني واطئ الكلفة للأسر المتضررة في قضاء سنجار شمال غرب الموصل».

واوضح الجبوري أن «فرقا هندسية مكونة من شركتي الفاو والسعد، وبالتعاون مع بلديات الموصل، شرعت بوضع الحجر الاساس لبناء مجمع سكني كبير وسط قضاء سنجار، للحد من معاناة السكان الذين تم تفجير منازلهم من قبل عصابات داعش الارهابية خلال احتلالها قضاء سنجار في الثامن من اب 2014 “

واضاف الجبوري أن الشركتين شرعتا بالعمل بعد وضع الحجر الاساس في منطقة خنصور الاكثر تضررا من عصابات داعش، لبناء المجمع السكني للأسر التي عادت من النزوح مؤخرا الى القضاء “ .

وتابع الجبوري أن مدة إنجاز هذا المجمع السكني لم تحددها الفرق الهندسية التابعة للشركتين لحين انتهاء مدة العمل، وان مبالغ إنشاء هذا المجمع السكني تم صرفها من المبالغ المخصصة لإعمار قضاء سنجار” .

على صعيد متصل، افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري جسر المثنى الواقع في أيسر الموصل.

وقال الجبوري في تصريح اخر لـ “الصباح”: إن “الكوادر الهندسية والفنية في بلدية وجسور نينوى انتهت من اعمار جسر المثنى بالكامل، مؤكدا استئناف السير على هذا الجسر فور الانتهاء من انجازه، للحد من الزخم المروري في ايسر الموصل”.



واضاف الجبوري أن “مدة انجاز الجسر استغرقت عامين، بعد أن افتتحت مديرية طرق وجسور نينوى العام الماضي أحد جوانبه، منوها بان المشروع انجز من المبالغ المخصصة لاعمار البنية التحتية بالموصل.

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