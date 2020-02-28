2020/02/28 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، اصابة خمسة اشخاص ووفاة سادس اثناء تشييع جثمان شيخ عشيرة في قلعة سكر.وقالت القيادة في بيان، “تعرض بعد ظهر اليوم الجمعة 28 شباط […]

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