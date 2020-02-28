2020/02/28 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة تؤكد اجراء الفحوصات على ٦٠ عراقيا قادمين من مدينة مشهد في مطار البصرة الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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