متنبئ جوي يحدد موعد بدء فصل الربيع مناخيا وفلكيا

2020/02/28 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم الجمعة، ان “يبدأ موعد فصل الصيف مناخيا بداية اذار القادم”.وقال الموسوي في نشرة موسمية خص بها “العهد نيوز”، ان “موعد بدأية فصل الربيع ونهايته مناخيآ في النصف الشمالي من الكرة الارضية بداية شهر اذار القادم وتحديدا 1 اذار المصادف 3/1 بينما يبدأ فصل الربيع فلكيا في النصف الشمالي […]

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