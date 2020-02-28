الإعلام الأمني تعلن مقتل منتسبين واصابة اخر بهجومين منفصلين

2020/02/28 | 23:40 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل منتسبين واصابة اخر بهجومي ارهابيين في داقوق والحمدانية.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "القوات الأمنية في كركوك اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على احد نقاط اللواء ٤٥ في الفرقة ١١ بقرية مطيق شمال قضاء داقوق، مما ادى الى استشهاد مقاتل وإصابة آخر".

واضافت ان "عناصر إرهابية اخرى تعرضت على الفوج الثالث باللواء ٥٦ في الحشد الشعبي في قرية الحمدانية في القضاء ذاته، وقد أسفر هذا التعرض عن استشهاد مقاتل".





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