السعودية: قرارات جديدة بسبب كورونا تخص جميع الأشخاص الراغبين في زيارة مكة والمدينة (وثيقة)

2020/02/28 | 23:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض: أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بيانا ضمنته قرارات جديدة تخص جميع الأشخاص الراغبين في زيارة مكة والمدينة.وجاء في بيان الخارجية السعودية أنه بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليًا وعالميًا، … Readmore

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