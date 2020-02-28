صحيفة معاريف: وجبة عشاء لنتنياهو وزوجته بـ 24 ألف دولار تقوده إلى اتهام جديد

2020/02/28 | 23:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة عبرية النقاب عن قضية جديدة تضاف إلى قضايا وملفات فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأفادت صحيفة “معاريف”، مساء أمس الخميس، بأن نير حفيتس، المستشار الإعلامي السابق […]

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