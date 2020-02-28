إطباء إيرانيون لمجلة “تايم”: نواجه وباء كورونا والمسؤولون لم يعلنوا الأرقام الحقيقية

2020/02/28 | 23:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- “ساحات التحرير” يشير أطباء إيرانيون إلى أن حالة الإنكار التي تعيشها السلطات تزامنا مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد سترفع من تهديد المرض.أحد الأطباء في مستشفى “مسيح دانشوري” في طهران، الذي يعد أبرز مركز لعلاج الأمراض الرئوية في … Readmore

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