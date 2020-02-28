في زمن الكورونا، نساء الموصل يروّجن لدور المرأة في بازار خاتون النسوي بمشاركة مكوّنات نينوى

2020/02/28 | 23:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل لا يخفى على الكل بأنّ فايروس كورونا هدد حياة المواطنين وقلّت التجمعات في العديد من المحافظات العراقية، إلّا أنّ مجموعة من نساء الموصل بعد أن دعمهن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى بالمواد الأولية للأعمال اليدوية، إحتفلن هذا اليوم الجمعة الموافق 28 شباط 2020 في كولدن مول في مدينة الموصل …

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