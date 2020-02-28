منظمة الصحة العالمية: المصاب بفيروس كورونا يمكن ان يتعافى خلال 20 يوما

2020/02/28 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن المصاب بفيروس كورونا COVID-19 يمكن أن يتعافى منه تماما خلال 20 يوما منذ ظهور أعراضه.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش : "وفقا لتوصياتنا السريرية يمكن إخراج المريض من المستشفى بعد الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين لاختبار الفيروس لدى شخص يعتبر متعافيا، ويتم إجراؤهما بفارق 24 ساعة".وأضاف: "حسب الدراسات المتوفرة حتى الآن فإن فترة شفاء المصاب بالكامل من العدوى تستغرق منذ ظهور الأعراض عليه قرابة 20 يوما".وأكد أن منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب التقرير حول وجود حالات الإصابة المتكررة بفيروس كورونا.وتابع: "COVID-19 فيروس جديد ونحتاج إلى مزيد من البيانات الوبائية لاستخلاص أي استنتاجات حول قدرة الجهاز المناعي للإنسان على مقاومته".وأكدت المنظمة أن غالبية المصابين بالفيروس (حوالي 80%) يتعافون منه حتى دون خضوعهم للتدابير العلاجية الخاصة.

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم الجمعة، أن جميع المدارس في إيران ستغلق لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة، سعيد نمكي: "بناء على التقييمات، كان هناك شعور بأن هناك حاجة لإغلاق

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها تجري التجارب على 20 لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد، فيما بينت أن النتائج ستظهر خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، في

بغداد اليوم- متابعة

سجلت في اليابان وفاة أول بريطاني إثر كورونا كان مسافرا على متن سفينة "أميرة الماس"، في وقت أعلنت المكسيك عن تسجيل أول إصابة بالفيروس على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن "الوفاة الأخيرة بسبب الفيروس في

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