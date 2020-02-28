صحة البصرة تنفي تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

2020/02/28 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _البصرة

نفت دائرة صحة البصرة، الجمعة، تسجيل اي اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الدائرة ف...





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