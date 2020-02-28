متنبئ جوي: العراق سيتأثر بداية الاسبوع المقبل بمنخفض جوي سريع

2020/02/28 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الجمعة، تأثر العراق في بداية الأسبوع المقبل بمنخفض جوي سريع ومنخفض جوي أقوى منه قليلاً آخر نهاية الأسبوع.وقال عطية في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، ان المنخفض الأول "سيتسبب بهطول مطر في مدن الشمال، وأجواء شبه مستقرة في الوسط والجنوب والغربية وارتفاع بدرجات الحرارة متوقع اعتبارا من السبت ثم انخفاض وسط الاسبوع".وأضاف: "من المتوقع ان يبدأ تأثير أولى حالات فصل الربيع الذي سيحل علينا مناخيا اعتبارا من ساعات مساء يوم غد السبت"، مبينا ان "الحالة عبارة عن موجة عليا باردة واندفاع سطحي رطب".وأوضح عطية ان "التأثير الأكبر للحالة سيكون على مدن شمال البلاد التي ستكون أجوائها يوم السبت غائمة بشكل جزئي الى غائمة على فترات، وفرص هطول الامطار ستشمل مساء السبت مدينة دهوك وشمال أربيل وأقصى شمال نينوى فقط".وتابع انه "وخلال صباح ونهار الأحد تمتد الأمطار لكافة مناطق نينوى ومناطق من الانبار وصلاح الدين وكركوك والسليمانية وأربيل ثم خلال المساء تشمل ديالى وواسط، وربما تشمل مناطق متفرقة من العاصمة بغداد"، لافتا الى ان "الغزارة ستكون على فترات واردة في دهوك وشمال أربيل".كما توقع "هطول الثلوج ليل الأحد المقبل على مرتفعات شمال مدينتي السليمانية واربيل " منوها "أما يوم الاثنين لا توجد حالة جوية {عدا شمال أربيل وشمال السليمانية وشرق دهوك تستمر فيها امطار خفيفة}".

بغداد اليوم _البصرة

نفت دائرة صحة البصرة، الجمعة، تسجيل اي اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها " تنفي تسجيل اي اصابه بفايروس كورونا"، مبينة أنه "تم التأكد من حالة الشخص الذ

بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث باسم خلية الأزمة في محافظة كركوك، مروان العاني، الجمعة (28 شباط، 2020) عن آخر التطورات، التي تبعت الكشف عن الإصابة الخامسة بفيروس كورونا، في محافظة كركوك.

وقال العاني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عدد الإصابات ب

بغداد اليوم- ذي قار

اعلن محافظ ذي قار وكالة، اباذر عمر العمر، اليوم الجمعة, عن جدول مراجعة جميع المواطنين لترويج معاملات الحصول على قطع الاراضي السكنية في دائرة بلدية الناصرية والتي سيتم المباشرة بها يوم الاحد المقبل المصادف الاول من شهر اذار.

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