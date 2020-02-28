الاستخبارات العسكرية تعتقل احد الارهابيين المطلوبين للقضاء في مخمور

2020/02/28 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية من مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على أحد الارهابيين في قضاء مخمور في محافظة نينوى.وذكر بيان للمديرية حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الفرقة ألقت القبض على احد الارهابيين بعد محاصرته في طريق شرقاط – مخمور بالموصل، […]

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