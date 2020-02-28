2020/02/28 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: اكثر من مليون زائر شارك باحياء زيارة الامامين العسكريين”عليهما السلام”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: اكثر من مليون زائر شارك باحياء زيارة الامامين العسكريين”عليهما السلام”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).