مفوضية اللاجئين تتخلى عن العوائل الفلسطينية في العراق

2020/02/28 | 23:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اطلق الصحفي والكاتب نبيل محمد سمارة نداء لانقاذ 300عائلة فلسطينية مقيمة في العراق قد ابلغوا رسميا من مفوضية اللاجئين انها لم تعد قادرة على دفع بدل الايجار لهم.وقال سمارة ان هذا الامر سيتسبب بتشريدهم وترك ابنائهم المدارس, ولاسيما ان تلك العوائل الفلسطينية تعيش بظروف صعبة للغاية واكثرهم من الارامل وكبار السن .واشار الى […]

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