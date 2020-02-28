عماد علي - فوبيا الكورد لدى البعض

2020/02/28 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي بين اونة واخرى نقرأ و نسمع و نرى ما يعيده بعض ممن يعتبرون انفسهم بالمثقفين و لكنهم دخلاء على الثقافة و ما ورثنا من الحضارة في بلاد الرافدين، و هؤلاء ليسوا الا موتورين نتيجة التعقيدات التي حدثت في تاريخ العراق وما بدر من السلطات الطاغية التي افسدت ما كانت حتى الامس القريب شيء من التوافق النسبي بين المكونات، و اخر ما ازاح الغطاء عن الامر لحد لغاليغه هو النظام البعثي و افعاله و ظلمه الدائم.فاليوم ......

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