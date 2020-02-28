دراسة: الابتعاد عن الشاي يقي من أمراض المسالك البولية

2020/02/28 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة حديثة بعض الخطوات التي يمكن من خلالها حماية الجهاز البولي من الإصابة بالأمراض.وذكرت الدراسة التي نشرها موقع “هيلث فيري ويل” إن اتباع بعض العادات الصحية والبسيطة خلال اليوم، يحمي الجسم والجهاز البولي من الإصابة بالأمراض، والتي من بينها التهاب المسالك البولية المزمن، وتكون حصوات الكلى.وأشارت الدراسة إلى 4 نصائح ضرورية للحفاظ […]

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