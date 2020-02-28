صحة كربلاء توضح بشأن حالة الهندي في مصفى المحافظة المشتبه بأصابته بكورونا

2020/02/28 | 23:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء، ان النتائج المختبرية التي أجربت على حالة المواطن الهندي العامل في مصفى كربلاء، جاءت نتائجها سليمة وتخلو من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، فيما اكدت عدم دخول […]

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