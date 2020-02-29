الإعلام الأمني: انتهاء مراسيم زيارة الإمامين العسكريين “عليهم السلام”.. موسع

2020/02/29 | 00:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الجمعة، نجاح خطة زيارة الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في مدينة سامراء بمشاركة أكثر من مليون زائر.وذكرت اغلخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة عمليات سامراء على مدار ثلاثة ايّام متتالية ( 26و27و28 شباط 2020) خطة أمنية كبيرة خاصة بزيارة الإمامين العسكريين والسيد محمد […]

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