2020/02/29 | 00:05 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: السعودية تعلق مؤقتا دخول مواطني دول مجلس التعاون مكة والمدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: السعودية تعلق مؤقتا دخول مواطني دول مجلس التعاون مكة والمدينة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: السعودية تعلق مؤقتا دخول مواطني دول مجلس التعاون مكة والمدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).