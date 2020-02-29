مايك تايسون ينفي شائعة العرض لزواج ابنته

2020/02/29 | 00:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج النجم الأميركي الملقب بالرجل الحديدي، مايك تايسون عن صمته لينفي الشائعة المسيئة لعائلته حول عرضٍ مزعوم قدمه بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لمن يوافق على الزواج من ابنته الكبرى […]

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