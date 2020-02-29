2020/02/29 | 00:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جنيف (27 شباط/ فبراير 2020) – حثّت خبيرةٌ لحقوق الإنسان في الأمم المتحدةِ العراقَ على مضاعفة جهوده لمعالجة شواغل حقوق الإنسان للنازحين، لا سيما الأطفال منهم، داعيةً إلى زيادة التدابير في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية والتماسك الاجتماعي والمصالحة.“ وقالت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: خبيرة في الأمم المتحدة تدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة وضع النازحين ) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: خبيرة في الأمم المتحدة تدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة وضع النازحين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).