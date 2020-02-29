2020/02/29 | 00:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثرت حالة الذعر من تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) على أسواق المالية العالمية التي شهدت أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وخسرت نحو 6 تريلونات دولار.وقالت وكالة رويترز إن الآمال بأن الوباء الذي بدأ في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“رويترز”: حالة الذعر من تفشي فيروس كورنا سببت للعالم خسائر بقيمة 6 تريليونات دولار) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“رويترز”: حالة الذعر من تفشي فيروس كورنا سببت للعالم خسائر بقيمة 6 تريليونات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).