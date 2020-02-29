صور: بكاء محمد فؤاد وسيلفي محمد رمضان.. أبرز مشاهد عزاء مبارك

2020/02/29 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: بكاء محمد فؤاد وسيلفي محمد رمضان..أبرز مشاهد عزاء مبارك (المستقلة)- منى شعلان / حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة.وكان من بين الحضور الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني ، والفنان محمد رمضان ، والفنانة […]

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