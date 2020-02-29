الاعلام الامني تعلن انتهاء مراسيم زيارة الامامين العسكريين دون تسجيل اي حادث يذكر

2020/02/29 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ سامراء

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن انتهاء مراسيم زيارة الامامين العسكريين دون تسجيل اي حادث يذكر.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت قيادة عمليات سامراء على مدار ثلاثة ايّام متتالية ( 26و27و28 شباط 2020) خطة امنية كبيرة خاصة بزيارة الإمامين العسكريين والسيد محمد عليهم السلام، واشتركت قطاعات قيادة العمليات من ( الجيش والشرطة الاتحادية ، الشرطة المحلية ، الحشد الشعبي ) وبإسناد كامل من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وطيران الجيش".

وبينت انه "تم تنفيذ (13) عملية استباقية في مناطق الحدود الفاصلة مع القيادات الاخرى، أسفرت عن تدمير أوكار والقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء".

واضافت: " كما نفذ طيران الجيش (12) طلعة جوية ساندة للخطة الامنية".

ولفتت الى ان "عدد الزائرين بلغ مليون ومئة الف زائر وانتشر ( 1050) موكب خدمي في سامراء وبلد والدجيل وعلى طول طريق تنقل الزائرين".

واشارت الى انه "كان هناك تنسيقا عاليا مع حكومة صلاح الدين والعتبات المقدسة في سامراء والدجيل ورؤساء الوحدات الادارية ضمن قاطع المسؤولية".

واكدت ان "مراسيم الزيارة انتهت دون اي حادث يذكر وهذا بفعل نجاح الخطة الامنية وتعاون المواطنين من أهالي سامراء والإسحاقي وبلد والدجيل وتقديمهم الخدمات للزائرين".

ونوهت الى ان "القطعات العسكرية بادرت بتوزيع آلاف الكمامات والكفوف الطبية خلال هذه المناسبة".

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الجمعة، إنتهاء عمليات قادة النصر العسكرية بنجاح.

وقال مصلح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العملية انتهت بنجاح بعد تطه

بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل منتسب واصابة اخر بهجوم ارهابي في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على احد نقاط ا

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، اصابة خمسة اشخاص ووفاة سادس اثناء تشييع جثمان شيخ عشيرة في قلعة سكر.

وقالت القيادة في بيان، "تعرض بعد ظهر اليوم الجمعة 28 شباط الجاري خمسة اشخاص للاصابة بطلق ناري، حيث تم اسعافهم الى ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الامني تعلن انتهاء مراسيم زيارة الامامين العسكريين دون تسجيل اي حادث يذكر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الامني تعلن انتهاء مراسيم زيارة الامامين العسكريين دون تسجيل اي حادث يذكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).