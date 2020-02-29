الصحة العالمية تحدد فترة الشفاء الكامل من كورونا

2020/02/29 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المصاب بفيروس كورونا COVID-19يمكن أن يتعافى منه تماما خلال 20 يوما منذ ظهور أعراضه.

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