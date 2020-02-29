الإعلام الأمني: انتهاء مراسيم زيارة الإمامين العسكريين دون تسجيل أي حادث يذكر

2020/02/29 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، نجاح خطة زيارة الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في مدينة سامراء بمشاركة أكثر من مليون زائر.

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