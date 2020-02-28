طلبَ تأجيلها والبرلمان وافَق.. “علاوي” يُصارع الوقت

2020/02/29 | 00:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت مرّة أُخرى، يتم تأجيل جلسة #البرلمان_العراقي الاستثنائية الخاصة بالتصويت ومنح الثقة لحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي، لكنها جاءَت من الأخير لا من رئاسة مجلس النواب هذه المرّة.المكتب

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