خليل اندراوس - حول المنهج الجدلي وممارسته على أرض الواقع

2020/02/29 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس كتب لينين يقول في كتابه ضد الجمود العقائدي والانعزالية في الحركة العمالية ص 39 ما يلي:"نحن نرى ان عدم وجود النظرية ينتزع من الاتجاه الثوري الحق في الوجود، ويحكم عليه عاجلا ام آجلا بالافلاس السياسي"، لذلك مهم جدا في عملنا السياسي التسلح بالنظرية الماركسية.في مقال آخر للينين حول التعصب القومي البوندي (البوند – "الاتحاد العام للعمال اليهود في ليتوانيا وبولونيا وروسيا" تشكل سنة 189......

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